Рютте уклонился от вопроса о принадлежности Гренландии по будущей сделке

Генеральный секретарь НАТО заявил, что вопрос о принадлежности острова Дании "больше не поднимался" в его разговорах с президентом США Дональдом Трампом

НЬЮ-ЙОРК, 22 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу Fox News не дал прямого ответа на вопрос о дальнейшей принадлежности Гренландии Дании в рамках будущих договоренностей с США.

"Этот вопрос больше не поднимался в моих разговорах с президентом [США Дональдом Трампом] сегодня вечером. Он сконцентрирован на том, что необходимо сделать для защиты большого арктического региона", - сказал Рютте.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что были подготовлены "рамки будущей сделки, касающейся Гренландии и, в действительности, всего арктического региона". Трамп не пояснил, в чем именно заключаются достигнутые договоренности, пообещав, что условия будут разъяснены позднее. Американский лидер также сказал, что объявленные ранее пошлины против поддерживающих Гренландию европейских стран не будут вводиться с 1 февраля.