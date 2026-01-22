Прозоров: Зеленский будет торговаться с Тимошенко за голоса ее сторонников

Экс-сотрудник СБУ считает, что Владимиру Зеленскому будет необходима поддержка лидера партии "Батькивщина" в случае проведения президентских выборов

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Владимир Зеленский будет торговаться с лидером украинской партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко, чтобы заручиться поддержкой ее сторонников в случае проведения президентских выборов. Таким мнением с ТАСС поделился экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров.

"Юлия Владимировна, как ни крути, - это все равно серьезный и опытнейший игрок на этом поле, и какую-то часть электората она все равно оттянет. Я, конечно, очень сильно сомневаюсь, что она сможет победить на выборах, но процентов, условно говоря, 10 она заберет. А это очень серьезные цифры. И я думаю, если речь будет идти между Зеленским и Залужным, то эти 10% - это очень весомый аргумент. И я думаю, что такой наезд на <…> Тимошенко - ее не арестуют, а может, конечно, даже и арестуют, - но это будет торг. Торг за то, куда пойдут ее голоса, голоса людей, которые ее поддерживают", - сказал он.

По мнению экс-офицера СБУ, проведение выборов на Украине напрямую зависит от заинтересованности стран Запада, и при необходимости для этого будут внесены поправки в конституцию страны.

Президентские полномочия Владимира Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года, однако Киев не стал проводить очередные выборы, утверждая, что это невозможно до окончания военного положения. 9 декабря 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что настал подходящий момент для проведения выборов на Украине. Как отметил американский лидер, в Киеве используют конфликт, чтобы этого не делать. В тот же день Зеленский заявил, что готов к проведению президентских выборов, но, по его словам, для этого необходимы законодательные изменения и обеспечение безопасности, чтобы военнослужащие тоже могли проголосовать. Он попросил парламентариев подготовить "законодательные изменения", а США и Европу - обеспечить безопасность проведения голосования.