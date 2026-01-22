Нидерланды заявили, что Гренландия не продается и остается частью Дании

Государство полностью поддерживают позицию Копенгагена, сообщил исполняющий обязанности премьер-министра Дик Схоф

ГААГА, 22 января. /ТАСС/. Гренландия не подлежит продаже Соединенным Штатам, а вопрос ее статуса является исключительно делом Королевства Дания. Такое мнение высказал исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Дик Схоф, комментируя обсуждения вокруг интереса США к острову.

"Насколько мне известно, Гренландия не продается. Речь идет о Королевстве Дания, и я всегда понимал, что оно не намерено идти на такой шаг", - сказал Схоф в эфире телеканала RTL. Он также подчеркнул, что Нидерланды полностью поддерживают позицию Копенгагена.

21 января в своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе американский президент Дональд Трамп заявил, что США поступили "очень глупо", вернув Гренландию Дании после Второй мировой войны, и что его страна намерена добиться передачи Гренландии от Дании для развертывания масштабной системы противоракетной обороны "Золотой купол".

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор о защите острова. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять Гренландию от возможной агрессии.