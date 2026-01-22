Трамп считает, что еще рано определяться с преемником на выборах 2028 года

При этом президент отметил, что в Республиканской партии есть "отличная скамья" претендентов на высшую государственную должность

НЬЮ-ЙОРК, 22 января. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп ушел от прямого ответа на вопрос о своем преемнике на президентских выборах в 2028 году, заявив, что еще очень рано вести такие беседы.

В интервью телеканалу NewsNation Трампа спросили, есть ли среди членов Республиканской партии человек, который в будущем может стать кандидатом в президенты и продолжить начатую Трампом работу. "У нас отличная скамья [кандидатов], у нас есть очень талантливые люди", - ответил президент. Он признал, что у него есть фавориты среди кандидатов на роль преемника, но отметил, что "еще очень рано" говорить об этом.

Среди чиновников своей администрации, чьей деятельностью он доволен, Трамп перечислил вице-президента Джей Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио, министра финансов Скотта Бессента, министра внутренней безопасности Кристи Ноэм и ответственного за безопасность границ и депортацию нелегалов Томаса Хомана. "Я мог бы назвать вам имена 20 феноменальных человек", - заключил американский лидер.

Преемником Трампа и республиканцем, имеющим самые высокие шансы быть выдвинутым партией в качестве ее кандидата в президенты на следующих выборах, считается Вэнс. В ноябре 2025 года он заявил, что пока не думает о возможности выдвигаться в кандидаты в президенты, но готов будет обсудить это с Трампом после промежуточных выборов в Конгресс в ноябре 2026 года. Рубио рассматривается как один из самых влиятельных потенциальных соперников Вэнса, при этом он ранее заявлял, что считает Вэнса наиболее вероятным кандидатом в президенты от республиканцев.