Экипаж задержанного Францией танкера Grinch состоит из граждан Индии

Его члены остаются на боту судна, сообщили в прокуратуре Марселя

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 25 января. /ТАСС/. Все члены экипажа танкера Grinch, задержанного Францией в Средиземном море из-за подозрения на несоответствие регистрационных данных, являются гражданами Индии. Об этом сообщила прокуратура Марселя.

Согласно ее заявлению, капитан судна - 58-летний гражданин Индии - был задержан на время предварительного расследования. "Остальные члены экипажа, также имеющие гражданство Индии, остаются на борту судна", - уточнили в прокуратуре.