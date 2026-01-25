Во Франции задержали капитана танкера Grinch

Гражданина Индии поместили под стражу по подозрению на несоответствие регистрационных данных

Редакция сайта ТАСС

© REUTERS/ Manon Cruz

ПАРИЖ, 25 января. /ТАСС/. Капитан танкера Grinch, который ВМС Франции сопроводили к южному побережью Франции из-за подозрения на несоответствие регистрационных данных, был задержан в рамках предварительного расследования. Об этом сообщила прокуратура Марселя.

"24 января 2026 года, после изменения курса танкера Grinch и его прибытия на стоянку в заливе Фос-сюр-Мер, капитан судна был передан ВМС Франции судебным властям. В 22:45 (00:45 мск 25 января - прим. ТАСС) 58-летний гражданин Индии был помещен под стражу в рамках предварительного расследования, начатого 22 января 2026 года прокуратурой Марселя", - говорится в заявлении прокуратуры.

Капитана подозревают в хождении на судне без флага, что в соответствии со статьей L5223-2 Транспортного кодекса Франции может караться лишением свободы на срок до одного года и штрафом в размере до €150 тыс. Также эта статья допускает возможность конфискации судна или иного морского оборудования, использовавшегося для совершения правонарушения. Кроме того, в соответствии со статьей 28 французского закона от 17 декабря 1926 года, капитан судна в случае доказательства его вины может быть лишен права на навигацию во французских территориальных водах сроком до трех лет.

"Цель расследования - проверить действительность флага, под которым ходит нефтяной танкер, и документов, необходимых для его эксплуатации", - заявили в прокуратуре. О сроках расследования ничего не сообщается.

Все остальные члены экипажа также являются гражданами Индии и остаются на борту судна.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о задержании ВМС Франции в водах Средиземного моря танкера, шедшего из РФ. Как уточнили в морской префектуре зоны Средиземного моря, в ходе проверки танкера Grinch было выявлено несоответствие регистрационных данных о его национальной принадлежности, в связи с чем его сопроводили на якорную стоянку, а прокуратура Марселя начала расследование. Как сообщили в морской префектуре зоны Средиземного моря, судно было "передано в распоряжение прокурора Марселя" для проведения предварительного расследования. Вокруг места стоянки Grinch в районе нефтяного терминала порта Марсель-Фос, были установлены "зоны, запретные для судоходства и полетов".