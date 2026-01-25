ХАМАС утверждает, что сообщил о месте захоронения последнего заложника

Тело Рана Гвили, подчеркивают радикалы, уже ищут израильские военные

Редакция сайта ТАСС

КАИР, 25 января. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС утверждает, что передало посредникам всю информацию касательно места захоронения останков последнего израильского заложника в секторе Газа. Тело Рана Гвили, подчеркивают радикалы, уже ищут израильские военные.

"Мы предоставили посредникам все имеющиеся сведения о местонахождении останков израильского военнослужащего Рана Гвили. Истинность наших слов подтверждает тот факт, что Израиль в настоящий момент ведет поиски тела в указанном нами районе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале военного крыла ХАМАС - группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама".

Израильский военнослужащий Гвили погиб 7 октября 2023 года в ходе нападения ХАМАС на Израиль. Палестинские радикалы должны были передать его останки в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня в Газе, однако этого не произошло до сих пор.