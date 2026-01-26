Эксперт Степанов: США создают иллюзию автономности системы безопасности ЕС

Российский потенциал ядерного сдерживания беспокоит Вашингтон, считает представитель Института права и национальной безопасности РАНХиГС

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. США продолжат следовать стратегии дистанционного формирования военной инфраструктуры в российском приграничье, создавая иллюзию якобы высокой степени автономности системы безопасности Евросоюза. Такое мнение ТАСС выразил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

Он отметил, что российский потенциал ядерного сдерживания беспокоит Вашингтон и командование в Пентагоне просчитывает возможные сценарии развития эскалации.

"Причем мы понимаем, что эскалационные процессы исходят со стороны Запада, и именно в этом заключается "контролируемость" процесса, во многом мнимая и неустойчивая. Есть однозначное понимание, что какая-то рефлексия, связанная с применением серьезного стратегического, в том числе наступательного вооружения, возможна лишь в случае нагнетания эскалации в нашем приграничье, агрессивная провокация с угрозой территориальной целостности", - считает эксперт.

Он добавил, что "США планируют дальше выстраивать такую дистанционную стратегию формирования военной инфраструктуры в нашем приграничье. "Идет накачивание продукцией американского ВПК и обеспечивается тотальный контроль восточного фланга НАТО, одновременно формируется в публичном пространстве восприятие высокой степени автономности европейской системы безопасности. Это такое самовнушение для Европы, "псевдосуверенитет", - указал эксперт.

Краеугольный фактор

Эксперт подчеркнул, что наличие гиперзвукового оружия у РФ "является краеугольным угрозообразующим фактором для оппонентов", так как они не располагают системами перехвата. США здраво оценивают военно-технические возможности и наличие на вооружении у РФ в том числе неуловимого "Орешника", говорит он.

"Это, конечно, беспокоит Вашингтон, и поэтому угроза для них действительно существенная и насущная. И следует понимать, что Россия - единственная, по моим оценкам, страна, которая способна нанести неприемлемый, фатальный ущерб для США и их союзников в принципе. Поэтому эти истории с балансом эскалации, с нагнетанием напряженности в нашем приграничье, они пока носят контролируемый инициативный характер со стороны Пентагона прежде всего", - уточнил он.

Также Степанов указал, что степень вовлеченности США в разрешение конфликта на Украине не будет снижаться. Она вместе с тем выразится в дистанцировании от ответственности за последующие процессы: восстановления, стабилизации обстановки, работу с неуправляемыми и криминально насыщенными миграционными потоками, которая уже возлагается на Брюссель, добавил эксперт.

"И в этом и была логика США - формирование дистанционного инструмента проекции военного давления на Россию с позиции Украины, задействование в этих форматах своих европейских прокси, накачивание оружием через их каналы, в том числе формирование непосредственных угроз для них, но при этом дистанцирование и создание якобы позиции нейтралитета со стороны самих США. Хотя мы понимаем, что генезис конфликта и вообще процесса милитаризации восточного фланга НАТО, конечно же, относится приоритетно к разработкам и планам со стороны Пентагона", - добавил он.