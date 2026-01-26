Бразилия считает, что Совет мира должен заниматься только решением кризиса в Газе

Организации также необходимо предусмотреть место для членства Палестины, подчеркнул президент южноамериканской республики Луис Инасиу Лула да Силва

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 января. /ТАСС/. Бразилия позитивно оценивает инициативу президента США Дональда Трампа по созданию Совета мира, однако считает, что данная организация должна заниматься только урегулированием конфликта в секторе Газа. Об этом заявил президент южноамериканской республики Луис Инасиу Лула да Силва в ходе разговора с американским лидером.

"Комментируя приглашение Бразилии принять участие в Совете мира, Лула да Силва выступил за то, чтобы организация, которую предложили [создать] Соединенные Штаты, в своей работе концентрировалась только на проблеме [урегулирования] в секторе Газа, а также предусматривала место для [членства] Палестины", - говорится в заявлении пресс-службы бразильского лидера.