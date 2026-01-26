Белый дом: Кушнер и Уиткофф информируют Трампа о ходе переговоров по Украине

Разговор с президентом РФ Владимиром Путиным пока не запланирован

Редакция сайта ТАСС

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер © UAE Government via REUTERS

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Спецпосланник Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер, входящие в состав делегации США, регулярно информируют американского президента Дональда Трампа о ходе трехсторонних переговоров по Украине. Об этом на регулярном брифинге для журналистов сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Ее спросили, планирует ли Трамп провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным или Владимиром Зеленским. "На данный момент я не знаю о каких-либо запланированных звонках. Однако президент по-прежнему активно участвует в процессе и, конечно же, его советники, а именно Джаред Кушнер и специальный посланник Уиткофф, информируют его об этих переговорах", - сказала она.