ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ситуация вокруг Гренландии
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Белый дом назвал историческими состоявшиеся трехсторонние переговоры по Украине

В администрации президента США отметили, что команда американского лидера Дональда Трампа усадила обе стороны конфликта за стол
Редакция сайта ТАСС
18:50
обновлено 18:58
© Uae Government/ Handout via REUTERS

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа охарактеризовала прошедшую в ОАЭ встречу представителей России и Украины как историческое событие. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Читайте также

Новая попытка: каковы перспективы переговоров в Абу-Даби?

"В прошлые выходные прошла многосторонняя встреча, которая не получила широкого освещения, но носила исторический характер. Команда президента действительно усадила обе стороны этой войны за стол переговоров, чтобы продвинуться ближе к миру", - сообщила Ливитт. 

УкраинаСШАРоссия