Финский политик Мема призвал признать Донбасс и Новороссию частью РФ

Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" считает, что Владимиру Зеленскому "следовало бы быть более реалистичным, если он действительно хочет мира"

СТОКГОЛЬМ, 26 января. /ТАСС/. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема прокомментировал ход трехсторонних переговоров по Украине, призвал международное сообщество признать Донбасс и Новороссию частью России.

"Я не верю, что Украина готова к миру, вопрос Донбасса должен быть решен, русскоязычное население и так достаточно пострадало в этих районах. Мы должны признать эти территории частью России", - написал Мема в X.

Он подчеркнул, что международное сообщество уже применяло аналогичный подход по отношению к Косову, а Владимиру Зеленскому "следовало бы быть более реалистичным, если он действительно хочет мира".