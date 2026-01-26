Axios: Трампу представят новые варианты потенциальных ударов США по Ирану

Американский президент рассматривает такую возможность, хотя протесты по большей части подавлены, сообщает портал

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Сотрудники вашингтонской администрации на этой неделе представят президенту США Дональду Трампу новые предложения относительно возможного применения военной силы против Ирана. Об этом сообщил портал Axios.

По словам его источников, ранее в этом месяце "Трамп был близок к тому, чтобы отдать приказ о нанесении ударов" по территории Ирана в связи с протестами в стране. "Вместо этого он отложил решение, одновременно перебросив военные силы в регион", - уточняет портал. "Сотрудники Белого дома говорят, что возможность ударов по-прежнему рассматривается, хотя протесты [в Иране] по большей части подавлены", - говорится в публикации.

Источники портала отметили, что Трамп пока не принял окончательное решение о возможности ударов по Ирану. "Он, вероятно, проведет дальнейшие консультации на этой неделе, и ему представят дополнительные вариант применения военной силы", - говорится в материале.

Трамп ранее в интервью Axios заявил, что США сосредоточили крупные силы вблизи Ирана, и выразил уверенность в готовности Тегерана к диалогу и к потенциальным договоренностям с Вашингтоном.

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи ранее заявил, что военные этой страны внимательно отслеживают все передвижения Вооруженных сил США на Ближнем Востоке и принимают необходимые меры для укрепления обороноспособности своей страны.

23 января Трамп сообщил, что США следят за Ираном и направляют в регион значительные силы. По его словам, "в этом направлении идет множество кораблей, движется большой флот". Ранее американский лидер предупреждал, что всерьез рассматривает возможность применения силы против исламской республики.