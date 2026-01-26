Трамп поблагодарил власти Венесуэлы за быстрое освобождение "политзаключенных"

Американский лидер заявил, что в ближайшее время этот процесс ускорят

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Венесуэлы без проволочек освобождают "политических заключенных" и в ближайшее время ускорят этот процесс.

"Рад сообщить, что Венесуэла быстрыми темпами освобождает своих политических заключенных. Эти темпы вскоре возрастут. Я хотел бы поблагодарить руководство Венесуэлы за согласие на этот сильный гуманитарный жест!" - написал в понедельник американский лидер в Truth Social.