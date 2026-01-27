В Литве действует сеть из 5 тыс. "эльфов" для информационных операций

Они занимаются "развенчиванием" недружественных, по мнению Вильнюса, высказываний, следует из отчета доклада Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Сеть волонтеров, известных как "эльфы", насчитывающая до 5 тыс. человек, занята в сфере информационных операций в Литве. Такие данные приводятся в отчете доклада Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций, который имеется в распоряжении ТАСС.

"Эльфы" занимаются "развенчиванием" недружественных, по мнению государства, высказываний. В документе отмечается, что государственные структуры работают в связке с гражданским обществом в вопросах реагирования на операции влияния. Даже проводятся различные учебные мероприятия.

Значительную роль играет добровольческий Союз стрелков Литвы - военизированная организация, интегрированная в вооруженные силы страны. Союз участвует в "повышении ситуационной осведомленности и реагировании на угрозы".

Министерство обороны Литвы также выделяет гранты неправительственным организациям на "повышение устойчивости граждан". В 2024 году объем такого финансирования составил €600 тыс. (около 54,2 млн рублей), говорится в докладе.