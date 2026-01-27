Politico: решение ЕП по MERCOSUR подорвало доверие к Европе

Обращение Европарламента в суд ЕС для рассмотрения соглашения о свободной торговле "усиливает сомнения в надежности Европы", отмечает газета

БРЮССЕЛЬ, 27 января. /ТАСС/. Решение Европарламента (ЕП) обратиться в суд ЕС для рассмотрения соглашения о свободной торговле со странами Южноамериканского общего рынка (MERCOSUR) серьезно подорвало доверие к Европе как к партнеру. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на экспертов.

Сообщество "редко получает второй шанс в геополитике", однако на минувшей неделе ЕП упустил и его, отмечает газета. "Проголосовав за передачу долгожданного торгового соглашения MERCOSUR в суд ЕС для получения юридического заключения - процесс, который может занять два года - парламентарии нанесли серьезный удар по доверию к Европе в тот момент, когда незамедлительные действия и надежность имеют первостепенное значение", - говорится в публикации.

Последствия этого выходят далеко за рамки торговли, указывает издание. Правительства стран MERCOSUR годами добросовестно вели переговоры по этому соглашению, преодолевая колебания Европы, меняющиеся требования и противоречивые политические сигналы. Оно было разработано в качестве основы для долгосрочного экономического, политического и стратегического партнерства с регионом, где влияние ЕС неуклонно ослабевает. Для партнеров, уже перестраховывающихся в условиях все более напряженной глобальной обстановки, это "усиливает сомнения в надежности Европы", отмечает Politico.

21 января депутаты Европарламента приняли резолюцию в поддержку обращения в суд ЕС на предмет соответствия нормам Евросоюза соглашения о свободной торговле с MERCOSUR. 17 января в Парагвае между Евросоюзом и странами MERCOSUR было подписано соглашение о свободной торговле. Поддержали договоренность в первую очередь Германия и страны Северной Европы, которые заинтересованы в снижении таможенных пошлин на продукцию автомобильной, химической и фармацевтической промышленности, поставляемую из ЕС в Южную Америку. В то же время против документа выступают Австрия, Венгрия, Ирландия, Польша и Франция, не желающие, чтобы дешевая аграрная продукция из Южной Америки свободно поступала на европейский рынок.

MERCOSUR - торгово-экономическое объединение, основанное Аргентиной, Бразилией, Парагваем и Уругваем. Совокупная территория этих стран составляет более 70% площади Южной Америки, численность населения приближается к 300 млн человек. Объем торговли между ЕС и MERCOSUR превышает €112 млрд, взаимный импорт и экспорт обоих объединений сбалансирован.