FT: США предоставят гарантии безопасности Украине при уступках территорий

Помимо гарантий безопасности Вашингтон также готов нарастить поставки вооружений Киеву, если Владимир Зеленский согласится пойти на мирное соглашение

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 27 января. /ТАСС/. США готовы предоставить гарантии безопасности для Украины, если Киев пойдет на мирное соглашение, которое предусматривает несколько территориальных уступок. Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

По ее данным, помимо гарантий безопасности, Вашингтон также готов нарастить поставки вооружений на Украину, если Владимир Зеленский согласится уступить территории.

По словам неназванных чиновников, предполагаемые обязательства США, вероятно, включают обещание, что гарантии могут "отражать статью 5" Североатлантического договора о коллективной обороне. При этом, как подчеркивает газета, это обещание выглядит "слишком туманным". Американские официальные лица заявили, что предложение Вашингтона "не будет обсуждаться вечно".

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли в свою очередь назвала публикацию газеты "ложью". Она отметила, что "исторические встреча" представителей России, США и Украины в Абу-Даби и переговорный процесс "находятся в отличном состоянии".

23 января в Абу-Даби прошел первый день трехсторонних консультаций по безопасности. 24 января прошла вторая встреча. Российскую переговорную группу возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков. Во главе украинской части трехсторонней рабочей группы находился секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. В минувшую субботу спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф подтвердил планы проведения нового раунда трехсторонних переговоров на текущей неделе.