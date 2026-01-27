ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Совбез Белоруссии: проверка готовности ВС пройдет и в других соединениях

Госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович отметил, что все командиры гадают, кого и как затронет эта проверка
09:19

МИНСК, 27 января. /ТАСС/. Проверка в Вооруженных силах Белоруссии по поручению президента Александра Лукашенко будет проходить и в других соединениях, воинских частях. Об этом сообщил государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.

По его словам, в течение пяти дней проверки 19-я отдельная механизированная бригада отработала широкий комплекс мероприятий. "Это приведение в боевую готовность, загрузка запасов материальных средств на транспорт, совершение марша по незнакомому маршруту в лесисто-болотистой и пересеченной местности в условиях снегопада", - цитирует Вольфовича агентство БелТА.

Государственный секретарь также напомнил, что проверка готовности в вооруженных силах будет проходить до весны. "Это не значит, что именно эта бригада будет до весны действовать. Возможно, ее еще проверим по каким-то вопросам. На очереди другие соединения, воинские части вооруженных сил. Сегодня все командиры гадают, кого и как затронет эта проверка, кому с пакетом от президента приедет государственный секретарь Совета безопасности. К этому надо быть готовым", - подчеркнул Вольфович.

16 января госсекретарь Совбеза сообщил, что по поручению президента республики начата масштабная проверка Вооруженных сил Белоруссии, мероприятия имеют внезапный характер. Как отметил Лукашенко, проверка будет проходить до весны. 

