Додон: Молдавия должна хранить память о погибших в трагедии Холокоста

Это одна из самых трагических страниц в истории человечества, заявил лидер крупнейшей в стране оппозиционной Партии социалистов

Редакция сайта ТАСС

Лидер Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон © Алексей Майшев / POOL/ ТАСС

КИШИНЕВ, 27 января. /ТАСС/. Молдавия должна сохранить память о трагедии Холокоста, в ходе которого здесь погибли сотни тысяч ее граждан. Об этом заявил бывший президент республики, лидер крупнейшей оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон в связи с Международным днем Холокоста.

Читайте также Международный день памяти жертв Холокоста. Советские войска освободили Освенцим

"Это одна из самых трагических страниц в истории человечества. Шесть миллионов евреев были уничтожены нацистами в гетто и концлагерях, в том числе на территории Молдовы, где погибли около 350 тысяч человек. Холокост - это общий урок для всего человечества. Мы обязаны сохранять историческую память, противостоять антисемитизму, ксенофобии и любым попыткам героизации нацизма. Никто не забыт. Ничто не забыто", - написал Додон в своем Telegram-канале.

Ранее он обвинил президента Молдавии Майю Санду и ее правительство в намеренном искажении истории, попытке оправдать преступления румынского диктатора Иона Антонеску в новом учебнике для школьников. Этот учебник вызвал возмущение общественности в Молдавии, еврейской общины республики, а также российского посольства в Кишиневе. Министр образования республики Дан Перчун сначала обвинил недовольных "в распространении дезинформации", но потом согласился, что учебник нуждается в дополнительной экспертизе.

В годы Второй мировой войны оккупированную Молдавию, а также часть территории Украины между реками Днестр и Южный Буг Гитлер передал под управление своего союзника Антонеску, который был лидером Румынии в 1940-1944 гг. По данным историков, за годы войны здесь были убиты и депортированы, по разным данным, около 300 тыс. евреев и представителей других национальностей, сторонников советской власти и военнопленных. В 2005 году Бухарест под натиском международной общественности принес официальные извинения за эти преступления. Молдавский парламент в 2016 году одобрил Декларацию о признании окончательного доклада международной комиссии под председательством Эли Визеля об изучении Холокоста.

В Молдавии при поддержке Бухареста действуют партии, которые пропагандируют идеи ликвидации молдавского государства и его слияния с Румынией. С этим связаны решения о переименовании молдавского языка в румынский и изучении румынской истории в школах. Несколько лет назад в населенных пунктах Молдавии стали появляться памятники румынским солдатам, штурмовавшим границы страны в 1941 году. А Санду, выступая на одном из телеканалов, назвала Антонеску "исторической личностью, о которой можно сказать и хорошее, и плохое", что вызвало резкое осуждение со стороны еврейской общины страны.