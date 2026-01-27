Армения будет получать сжиженный газ и битум через Азербайджан

По словам армянского министра экономики Геворга Папояна, транспортировка будет осуществляться по железной дороге

Редакция сайта ТАСС

ЕРЕВАН, 27 января. /ТАСС/. Министр экономики Армении Геворг Папоян сообщил, что Ереван и Баку договорились о транспортировке сжиженного газа и битума через территорию Азербайджана по железной дороге.

"Между Арменией и Азербайджаном достигнуто соглашение о транспортировке по железной дороге через территорию Азербайджана сжиженного газа и битума. Наши бизнесмены теперь также могут воспользоваться этой возможностью", - написал Папоян в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Ранее пресс-секретарь Министерства экономики Армении Лилит Шабоян сообщила ТАСС, что Армения обсуждает вопрос транспортировки сжиженного газа из России в Армению по железной дороге через Азербайджан.

Возобновление железнодорожного транзита стало возможным после решения Азербайджана снять ограничения на движение грузов в направлении Армении. Соответствующие договоренности были достигнуты в октябре 2025 года при участии правительств РФ, Азербайджана и Армении. Это открыло возможность прямых поставок российской продукции АПК в Армению по железной дороге впервые с начала 1990-х годов. Первая партия российского зерна была поставлена в Армению через Азербайджан и Грузию в ноябре 2025 года.