Трамп заявил об "очень хорошем" развитии событий по Украине

Президент США оставил без прямого ответа просьбу уточнить, рассматривается ли теперь вновь идея проведения им и российским лидером Владимиром Путиным личной встречи в Будапеште

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал "очень хорошим" развитие событий по Украине после переговоров в Абу-Даби.

"Мы смотрим, как происходят некоторые очень хорошие вещи по Украине и России", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о значении переговоров в Абу-Даби, в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед отбытием в рабочую поездку в Де-Мойн (штат Айова).

"По Украине и России происходят очень хорошие вещи", - подчеркнул глава администрации США, не вдаваясь в детали. Он оставил без прямого ответа просьбу уточнить, рассматривается ли теперь вновь идея проведения им и президентом России Владимиром Путиным личной встречи в Будапеште.

23 января в Абу-Даби прошел первый день трехсторонних консультаций по безопасности. 24 января прошла вторая встреча. Российскую переговорную группу возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков. Во главе украинской части трехсторонней рабочей группы находился секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. 24 января спецпосланник президента США Стивен Уиткофф подтвердил планы проведения нового раунда трехсторонних переговоров на текущей неделе.