Навроцкий напомнил Берлину о репарациях в годовщину освобождения Аушвиц-Биркенау

Президент Польши отметил, что после Второй мировой войны многие нацистские преступники не понесли наказание

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Президент Польши Кароль Навроцкий на мероприятии, посвященном 81-й годовщине освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме, упомянул тему репараций ФРГ за ущерб, причиненный в ходе Второй мировой войны.

"Германия до сих пор не выплатила Польше репарации за зло, причиненное во время Второй мировой войны. Так не строят мир - за каждое преступление и каждую войну нужно просто заплатить и извиниться", - отметил Навроцкий в своем выступлении, выдержки из которого опубликованы на сайте его канцелярии. Кроме того, польский лидер подчеркнул, что многие нацистские преступники по окончании Второй мировой войны не были наказаны.

Варшава в годы правления партии "Право и справедливость" (2015-2023) подняла тему выплаты ФРГ репараций за ущерб, причиненный в годы Второй мировой войны. 1 сентября 2022 года был представлен трехтомный доклад о потерях, понесенных Польшей в результате нападения нацистской Германии и оккупации в 1939-1945 годах. Заявленная итоговая сумма составила 6,2 трлн злотых (около $1,5 трлн).

В правительстве Германии неоднократно указывали, что не видят оснований для каких-либо выплат, так как в 1953 году Польша официально отказалась от требования репараций. Новое польское правительство во главе с Дональдом Туском отказалось от репараций в заявленном размере, предложив германской стороне найти "креативное решение" для компенсации ущерба.