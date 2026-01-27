На здании Рейхстага появилась надпись #WeRemember в память о жертвах Холокоста

Эти же слова разместили на Бранденбургских воротах

БЕРЛИН, 27 января. /ТАСС/. Берлин почтил память жертв Холокоста. На Бранденбургских воротах и здании Рейхстага появились надписи #WeRemember ("Мы помним"), передает корреспондент ТАСС.

Ежегодно Всемирный еврейский конгресс проводит по всему миру масштабную акцию под хештегом #WeRemember, чтобы почтить память жертв Холокоста.

По случаю Дня памяти жертв Холокоста президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер призвал к активному противостоянию антисемитизму. "Необходимы [твердая] позиция и действия", - сказал он в интервью радиостанции Bayerische Rundfunk. "Антисемитизм процветает там, где мы молчим, когда мы не проявляем солидарности", - указал Штайнмайер. Антисемитским настроениям необходимо противостоять - публично, но прежде всего в частном порядке, подчеркнул президент Германии.

Международный день памяти жертв Холокоста отмечается ежегодно 27 января согласно резолюции, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года. В этот день в 1945 году Красная армия освободила заключенных концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше, в котором были убиты более 1,1 млн человек, в том числе около 1 млн евреев.