Навроцкий признал освобождение Аушвица Красной Армией и обвинил СССР в Холокосте

Президент Польши отметил, что 7 тыс. выживших узников увидели свободу в лицах советских солдат

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Президент Польши Кароль Навроцкий, выступая на мероприятии по случаю 81-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау, признал роль советских воинов в этом историческом событии.

"7 тыс. [узников], которые еще были живы в 1945 году, освобождение и свободу увидели в лицах советских солдат", - заявил Навроцкий в своем выступлении, трансляцию которого вела его канцелярия в X. Вместе с тем польский лидер исказил историю, прибегнув к распространенной среди польского истеблишмента идее об "ответственности СССР за начало Второй мировой войны".

27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. В этот день в 1945 году Красная армия освободила концлагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим), в котором на тот момент оставалось чуть больше 7 тыс. заключенных, в том числе несколько сотен детей. По данным мемориального комплекса и музея Освенцима, за годы войны в лагере погибли от 1,1 млн до 1,5 млн человек, около 1 млн из них - евреи. В числе жертв также 70-75 тыс. поляков, 20 тыс. цыган, 14 тыс. советских военнопленных. Решением ООН в этот день отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. В 1947 году на месте концлагеря был основан мемориальный комплекс.