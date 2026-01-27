WP: армия Польши пока не готова к гибридным военным конфликтам
ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Польши в настоящий момент не готовы к современным вооруженным конфликтам, так как готовились к ведению боевых действий традиционными методами. Об этом сообщила во вторник американская газета The Washington Post (WP) со ссылкой на заместителя министра обороны республики Павла Залевского.
"Мы начали готовиться к более традиционному виду войны", - сказал он. Замминистра признал, что в нынешних условиях "более дешевые средства, а именно беспилотные летательные аппараты, могут быть не менее успешными в бою и давать ощутимые тактические преимущества, особенно по сравнению с более дорогим конвенциональным оружием".
Польская армия является третьей по численности в НАТО после США и Турции и насчитывает около 215 тыс. военных.