Родригес: Венесуэла намерена решить разногласия с США дипломатическим путем

Рабочую повестку венесуэльская сторона разрабатывает на основе прямого общения с американским лидером Дональдом Трампом, сообщила президент республики

Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес © Jesus Vargas/ Getty Images

КАРАКАС, 28 января. /ТАСС/. Венесуэла намерена урегулировать разногласия с администрацией США через политические и дипломатические каналы. Об этом заявила уполномоченный президент боливарианской республики Делси Родригес в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

"Мы установили каналы общения, основанные на уважении и вежливости, <…> разрабатываем рабочую повестку дня на основе прямого общения с [президентом США] Дональдом Трампом и государственным секретарем [США] Марко Рубио", - сообщила Родригес. Она заявила о "о дипломатическом диалоге для разрешения противоречий в чувствительных вопросах <…>, которые должны быть включены в повестку дня в рамках принятых в международном сообществе уважительных отношений между суверенными и независимыми странами".

27 января Трамп охарактеризовал свои отношения с лидерами республики как хорошие. "Я скажу вам, что теперь у них все будет лучше, чем когда-либо, чем когда-либо было. И мы заработаем для них много денег, а также много денег для нашей страны. У нас очень хорошие отношения с лидерами Венесуэлы, и мы будем их поддерживать", - отметил он.