Bloomberg: Рубио заявит Сенату о готовности вновь применить силу к Венесуэле

Об этом госсекретарь сообщит на слушаниях в комитете по иностранным делам 28 января, сообщает агентство

Редакция сайта ТАСС

Госсекретарь США Марко Рубио © AP Photo/ Mark Schiefelbein

НЬЮ-ЙОРК, 28 января. /ТАСС/. Американский госсекретарь Марко Рубио 28 января заявит на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США о готовности Вашингтона путем применения силы добиться максимального сотрудничества от руководства Венесуэлы. Об этом сообщило 27 января агентство Bloomberg, в распоряжении которого оказался текст предстоящего выступления Рубио.

"Мы готовы применить силу, чтобы гарантировать максимальный уровень сотрудничества, если остальные методы не позволят сделать это. Мы надеемся, что к этому не придется прибегать, но мы никогда не будем избегать выполнения своих обязанностей перед американскими гражданами и [для реализации] нашей миссии в этом полушарии", - цитирует издание текст речи госсекретаря.

По сведениям Bloomberg, Рубио также заявит сенаторам, что уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес согласилась открыть энергетический сектор боливарианской республики для американских компаний, предоставить им приоритетный доступ к добыче нефти и направить средства от ее продажи на приобретение американских товаров.

Агентство отмечает, что запланированные на 28 января слушания станут для Рубио первым публичным выступлением в Конгрессе после военной операции США в Каракасе 3 января.