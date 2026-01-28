Reuters: разведка США сомневается, что Венесуэла разорвет связи с РФ и Китаем

По словам источника агентства, американский президент Дональд Трамп "по-прежнему использует рычаги максимального влияния" на власти Боливарианской Республики и ожидает продолжения сотрудничества

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Разведывательные службы США выразили сомнения в том, что уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес уступит требованиям Вашингтона и разорвет связи с Россией, Китаем и Ираном. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters.

По словам его источников, "отчеты разведки США вызывают сомнения относительно того, что <...> Родригес будет сотрудничать с администрацией [американского президента Дональда] Трампа, официально разорвав связи с противниками США". Как констатируется в материале, американские должностные лица заявляли, что хотят от Родригес "разрыва отношений с близкими союзниками из числа других государств, такими как Иран, Китай и Россия, в том числе высылки из Венесуэлы их дипломатов и советников". По словам источников агентства, из отчетов американских разведслужб неясно, "в полной ли мере она [Родригес] поддерживает стратегию США в ее стране".

В материале также приводится комментарий неназванного сотрудника вашингтонской администрации. Он заверил, что Трамп "по-прежнему использует рычаги максимального влияния" на власти Венесуэлы и "ожидает продолжения этого сотрудничества". Источники агентства отметили, что Вашингтон сейчас не видит альтернатив тому, чтобы взаимодействовать с Родригес.

Ранее телеканал ABC News сообщил со ссылкой на источники, что Вашингтон требует от Венесуэлы разорвать экономические связи с Россией, Китаем, Ираном и Кубой в качестве условия для наращивания нефтедобычи.

Трамп 3 января сообщил о проведении военной операции в Каракасе, в результате которой американскими военными были захвачены президент Венесуэлы Николас Мадуро с женой. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с женой вину не признали. Функции главы государства в Венесуэле исполняет Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента. Трамп утверждал, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя Соединенные Штаты.