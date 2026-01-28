FT: Европа вынуждена рассматривать "немыслимый" вариант НАТО без США

По данным издания, некоторые чиновники начали "настаивать на более активном обсуждении архитектуры безопасности континента" на фоне ситуации с Гренландией

Редакция сайта ТАСС

© Omar Havana/ Getty Images

ЛОНДОН, 28 января. /ТАСС/. Европейские лидеры после противостояния с Вашингтоном из-за Гренландии вынуждены рассматривать "немыслимый" ранее вариант выхода США из НАТО. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

Организация Североатлантического договора с момента основания опиралась, по данным издания, "на игру на доверие". Предполагалось, что каждое государство, прежде всего США, будет защищать союзника, подвергшегося нападению. Подобное доверие "уже было серьезно подорвано" неоднократно выраженными президентом США Дональдом Трампом сомнениями в полезности НАТО и "отказом Америки от обязательств по взаимной обороне", говорится в публикации.

Бывший постоянный представитель США при альянсе (2009-2013) Иво Даалдер считает, что угрозы Трампа захватить Гренландию, входящую в состав Дании, спровоцировали "самый глубокий кризис" за 77-летнюю историю Североатлантического альянса. По словам руководителя лондонского Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны (Royal United Services Institute, RUSI) Рейчел Эллехуус, "ущерб уже нанесен и неопределенность в отношении надежности обязательств США теперь является подоплекой трансатлантических отношений".

Некоторые европейские чиновники начали, по свидетельству FT, "настаивать на более активном обсуждении архитектуры безопасности континента". "Нам нужна четкая стратегия того, как мы заменяем с материальной точки зрения все эти [американские] возможности, - то, что они называют материальной оборонной готовностью", - заявил газете еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс. "Необходимо также гораздо более активно обсуждать понимание нами институциональной обороноспособности, - то, что мы можем назвать европейской опорой НАТО, - продолжил он. - Эти дискуссии также должны становиться все более интенсивными". "Сейчас самое подходящее время, именно это нам и нужно делать", - добавил Кубилюс.