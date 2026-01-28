Sky: США якобы вывезли капитана "Маринеры" из Шотландии

Танкер "Маринера" © REUTERS/ Russell Cheyne

ЛОНДОН, 28 января. /ТАСС/. Береговая охрана США якобы вывезла из Шотландии капитана захваченного танкера "Маринера" Автандила Каландадзе и его помощника. Об этом 27 января сообщил телеканал Sky News.

"Капитан и его первый помощник сейчас находятся на борту судна Munro береговой охраны США и покинули территориальные воды Соединенного Королевства", - приводит телеканал слова генпрокурора Шотландии Рут Чартерис, сказанные в суде.

Телеканал отметил, что 26 января адвокат жены Каландадзе Натии Дзадзамы подал в суд Эдинбурга ходатайство о запрете на вывоз судна и его капитана за пределы территории юрисдикции шотландского суда. Несмотря на то, что на слушании вечером того же дня суд удовлетворил это требование, 27 января запрет на вывоз "Маринеры" и Каландадзе был отозван, так как выяснилось, что капитан и его помощник уже покинули Шотландию.