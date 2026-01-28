В Иране заявили, что не контактировали с Уиткоффом в последние дни

Также республика не запрашивала проведение переговоров, указал глава МИД Аббас Арагчи

Редакция сайта ТАСС

ДУБАЙ, 28 января. /ТАСС/. Представители Ирана в последние дни не контактировали со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и не запрашивали проведение переговоров. Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.

"За последние несколько дней между мной и Уиткоффом не было никаких контактов. Мы не запрашивали переговоры", - отметил Арагчи, слова которого приводит агентство Mehr.

"Конечно, существуют страны, которые выступают в качестве посредников и консультируются с нами, мы поддерживаем с ними контакты", - добавил глава иранского МИД.

21 января Уиткофф в интервью телеканалу CNBC сообщил, что США не ведут переговоры с Ираном, однако контакты между сторонами были. Уиткофф подчеркнул, что, с его точки зрения, сделка с Тегераном должна состояться, поскольку в противном случае для всего мира "настанут не самые лучшие дни".