Президент Сирии отметил значимость роли России в стабилизации Ближнего Востока

Ахмед аш-Шараа также поблагодарил главу российского государства Владимира Путина за усилия в этом направлении

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Россия играет значимую роль в стабилизации ситуации в Сирии и на всем Ближнем Востоке. Такое мнение выразил президент арабской республики Ахмед аш-Шараа на переговорах с лидером РФ Владимиром Путиным в Кремле.

"Россия играет историческую роль в достижении единства и стабилизации ситуации не только в Сирии, но и в регионе [в целом]. Мы надеемся, что эти усилия будут продолжаться до тех пор, пока регион Ближнего Востока не выйдет на более высокий уровень развития и [не добьется] процветания", - отметил он. Аш-Шараа также поблагодарил главу российского государства за усилия в этом направлении.

Он подчеркнул, что у Дамаска и Москвы есть очень много тем, которые можно проработать и обсудить. "И надеюсь, что мы во всех деталях обсудим их в ходе нашей встречи, что она будет плодотворной", - указал сирийский президент.

Он заявил, что "счастлив посетить Россию во второй раз". Аш-Шараа обратил внимание на погоду в Москве, сказав, что "по дороге из аэропорта видел очень много снега". "Я вспомнил, сколько военных операций предпринималось некоторыми сторонами, чтобы достичь Москвы, но стойкость народа и даже погода помогала вам в защите своей земли", - отметил он.

15 октября 2025 года аш-Шараа совершил свой первый рабочий визит в РФ, в ходе которого состоялась его первая встреча с Путиным, продлившаяся 2,5 часа. На переговорах сирийский лидер заявил о желании Дамаска перезапустить отношения с Москвой.