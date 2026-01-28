Статья

Восстановление отношений и территориальная целостность. Встреча Путина с президентом Сирии

У России и Сирии "намечены хорошие мероприятия" по линии промышленности, а также спорту, медицине и строительству, отметил российский лидер

Редакция сайта ТАСС

Президент России Владимир Путин и президент Сирии Ахмед аш-Шараа © Михаил Терещенко/ ТАСС

Российский лидер Владимир Путин констатировал, что многое было сделано в восстановлении российско-сирийских отношений с прошлого визита президента Сирии Ахмеда аш-Шараа в октябре.

Он также отметил, что Россия всегда выступала за восстановление территориальной целостности Сирии и поддерживает все усилия ее властей в этом направлении.

ТАСС собрал ключевые заявления главы государства.

Об отношениях с Сирией

Многое было сделано в восстановлении отношений России и Сирии с прошлого визита президента страны Ахмеда аш-Шараа в октябре: "Удалось сдвинуть с мертвой точки и уровень взаимодействия в экономической сфере".

Отношения России и Сирии не имели мрачных страниц с самого признания независимости Дамаска в годы Второй мировой войны: "Все эти годы на межгосударственном уровне никогда не было никаких мрачных страниц. Но сейчас, в новых реалиях, благодаря в том числе и прежде всего вашим усилиям, отношения между Сирией и Россией развиваются".

У России и Сирии "намечены хорошие мероприятия" по линии промышленности, а также спорту, медицине и строительству.

Территориальная целостность и помощь Сирии