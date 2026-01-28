Восстановление отношений и территориальная целостность. Встреча Путина с президентом Сирии
Редакция сайта ТАСС
14:12
Российский лидер Владимир Путин констатировал, что многое было сделано в восстановлении российско-сирийских отношений с прошлого визита президента Сирии Ахмеда аш-Шараа в октябре.
Он также отметил, что Россия всегда выступала за восстановление территориальной целостности Сирии и поддерживает все усилия ее властей в этом направлении.
ТАСС собрал ключевые заявления главы государства.
Об отношениях с Сирией
- Многое было сделано в восстановлении отношений России и Сирии с прошлого визита президента страны Ахмеда аш-Шараа в октябре: "Удалось сдвинуть с мертвой точки и уровень взаимодействия в экономической сфере".
- Отношения России и Сирии не имели мрачных страниц с самого признания независимости Дамаска в годы Второй мировой войны: "Все эти годы на межгосударственном уровне никогда не было никаких мрачных страниц. Но сейчас, в новых реалиях, благодаря в том числе и прежде всего вашим усилиям, отношения между Сирией и Россией развиваются".
- У России и Сирии "намечены хорошие мероприятия" по линии промышленности, а также спорту, медицине и строительству.
Территориальная целостность и помощь Сирии
- Россия всегда выступала за восстановление территориальной целостности Сирии и поддерживает все усилия сирийских властей в этом направлении: "Мы внимательно наблюдали за вашими усилиями по поводу восстановления территориальной целостности Сирии. И хочу вас поздравить с тем, что этот процесс набирает обороты. Мы всегда выступали за восстановление территориальной целостности Сирии, вы знаете об этом. И мы поддерживаем в этом направлении все ваши усилия".
- Интеграция Заевфратья, безусловно, является важнейшим шагом в этом направлении, Россия надеется, что она будет способствовать восстановлению территориальной целостности Сирии в целом: "Мы вас с этим поздравляем".
- Российский стройкомплекс готов помочь в восстановлении Сирии: "Мы знаем, что очень многое нужно будет восстанавливать в Сирии, и наши экономоператоры, в том числе строительного сектора, готовы к этой совместной работе".