Путин: многое сделано в восстановлении отношений РФ и Сирии с прошлого визита аш-Шараа

Удалось сдвинуть с мертвой точки и уровень взаимодействия в экономической сфере, отметил президент России

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Российский лидер Владимир Путин констатировал, что многое было сделано в восстановлении российско-сирийских отношений с прошлого визита президента Сирии Ахмеда аш-Шараа в октябре.

"Со времени нашей предыдущей встречи, время не прошло даром. Многое сделано с точки зрения восстановления наших межгосударственных отношений. Удалось сдвинуть с мертвой точки и уровень взаимодействия в экономической сфере", - сказал президент. Он добавил, что хотя четыре с лишним процента роста - это, может быть, не так амбициозно, как хотелось бы, "но все-таки движение заметное, и нужно обязательно сохранить эту замечательную тенденцию".