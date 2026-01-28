Аш-Шараа: у Дамаска и Москвы есть много тем, которые можно обсудить

Президент Сирии надеется, что все вопросы будут проработаны в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Президент Сирии Ахмед аш-Шараа заявил, что у Дамаска и Москвы есть немало тем, которые можно проработать и обсудить.

Читайте также Восстановление отношений и территориальная целостность. Встреча Путина с президентом Сирии

"У нас есть очень много тем, которые мы можем проработать и обсудить. И надеюсь, что мы во всех деталях обсудим их в ходе нашей встречи, что она будет плодотворной", - сказал он на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

15 октября 2025 года аш-Шараа совершил свой первый рабочий визит в РФ, в ходе которого состоялась его первая встреча с Путиным, продлившаяся 2,5 часа. На переговорах сирийский лидер заявил о желании Дамаска перезапустить отношения с Москвой.