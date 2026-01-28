Стало известно, сколько заключенных содержится в тюрьме вместе с Мадуро

Согласно данным Федерального бюро тюрем США, дата освобождения президента Венесуэлы и его жены Силии Флорес неизвестна

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. В тюрьме в Бруклине вместе с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и его женой Силией Флорес содержится еще 1319 заключенных, следует из данных Федерального бюро тюрем США, с которым ознакомился ТАСС.

"Дата освобождения неизвестна", - указано в карточках на Мадуро и его жену.

Мадуро стал не первым латиноамериканским политиком, который оказался в этом учреждении. В апреле 2022 года в тюрьму поступил экс-глава Гонудараса Хуан Орландо Эрнандес. А в 2020 году там содержался экс-министр общественной безопасности Мексики Хенаро Гарсия Луна.

В сентябре 2024 года в этой же тюрьме находился арестованный американский рэпер P. Diddy (Шон Комбс), бывший криптовалютный миллиардер и основатель биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид и другие.

Посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров со ссылкой на адвокатов лидера боливарианской республики заявил, что Мадуро содержится в тюрьме в нормальных условиях и не жалуется, он сохраняет твердое намерение "стоять до конца". Посольство Венесуэлы в России предоставило адреса, по которым можно направить письма президенту и его жене.