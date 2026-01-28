Сакс: Зеленский готов, скорее, уничтожить Украину, чем пойти на компромисс

Директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета профессор считает, что "Европа, которая также управляется крайне некомпетентно, поддерживает политику Владимира Зеленского, катастрофичную для Украины"

Директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета профессор Джеффри Сакс © Bryan Bedder/ Getty Images for Save the Children

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Владимир Зеленский с большей вероятностью уничтожит Украину, чем пойдет на компромисс по урегулированию конфликта. Об этом заявил в интервью ТАСС американский экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета профессор Джеффри Сакс.

Эксперту был задан вопрос, имеют ли, по его мнению, дипломатические усилия по Украине реальные шансы на успех, особенно с учетом недавно начатых трехсторонних переговоров в Абу-Даби. "Разумеется, успех мог бы быть достигнут уже завтра на разумной основе. Проблема, увы, заключается в том, что Украина находится в руках группы, правящей в условиях военного положения и готовой, скорее, уничтожить Украину, чем пойти на компромисс", - сказал он.

По мнению Сакса, "Европа, которая, к сожалению, также управляется крайне некомпетентно, поддерживает политику Зеленского, катастрофичную для Украины". "[Президент США Дональд] Трамп слишком слаб и непоследователен, чтобы решить эту проблему с помощью эффективной дипломатии", - отметил экономист.

23 января в Абу-Даби прошел первый день трехсторонних консультаций по безопасности между РФ, США и Украиной. 24 января прошла вторая встреча. Российскую переговорную группу возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков. Во главе украинской части трехсторонней рабочей группы находился секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. 24 января спецпосланник президента США Стивен Уиткофф подтвердил планы проведения нового раунда трехсторонних переговоров на текущей неделе.

Полный текст интервью будет опубликован позднее.