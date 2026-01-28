Аш-Шараа: за год число взаимных визитов делегаций России и Сирии достигло 13

Президент республики 15 октября 2025 года совершил свой первый рабочий визит в РФ

ТУНИС, 28 января. /ТАСС/. Число взаимных визитов российских и сирийских делегаций достигло 13 за прошедший год. Об этом заявил президент Сирии Ахмед аш-Шараа на переговорах в Кремле с российским лидером Владимиром Путиным.

"За прошлый год состоялись 13 взаимных визитов сирийских и российских делегаций", - сказал аш-Шараа.

15 октября 2025 года аш-Шараа совершил свой первый рабочий визит в РФ, в ходе которого состоялась его первая встреча с Путиным, продлившаяся 2,5 часа. На переговорах сирийский лидер заявил о желании Дамаска перезапустить отношения с Москвой.