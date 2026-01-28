Мерц приветствовал продолжение переговоров в Абу-Даби по урегулированию на Украине

ФРГ будет работать с "европейскими партнерами, чтобы помочь как можно быстрее положить конец" конфликту, отметил канцлер Германии

БЕРЛИН, 28 января. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц приветствовал продолжение начатых в Абу-Даби переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

"Хорошо, что переговоры между украинцами и россиянами, начавшиеся в Абу-Даби, продолжаются", - заявил Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Румынии Илие Боложаном в Берлине. При этом он отметил, что ФРГ будет работать с "европейскими партнерами, чтобы помочь как можно быстрее положить конец" конфликту.

"Мы хотим, чтобы боевые действия прекратились", - утверждал канцлер ФРГ. "Мы хотим, чтобы Россия оставалась за столом переговоров и была готова положить конец этой <...> войне путем переговоров", - заявил Мерц.

23 января в Абу-Даби прошел первый день консультаций по безопасности представителей России, США и Украины. 24 января состоялась вторая встреча. Российскую переговорную группу возглавлял начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Во главе украинской части трехсторонней рабочей группы находился секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. 28 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию в Абу-Даби планируется продолжить 1 февраля.