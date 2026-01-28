Рубио: Совет мира не является заменой ООН

Организация объединенных наций сделала "очень мало" в случае с сектором Газа, "если не брать оказание продовольственной помощи", считает глава американского внешнеполитического ведомства

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. США не рассматривают созданный по их инициативе Совет мира как замену ООН. Об этом заявил госсекретарь США - помощник американского президента по национальной безопасности Марко Рубио.

"Это не замена Объединенным Нациям", - подчеркнул он на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, комментируя формирование Совета мира. Однако ООН сделала "очень мало" в случае с сектором Газа, "если не брать оказание продовольственной помощи", считает глава американского внешнеполитического ведомства.

22 января представители 19 стран подписали на полях Всемирного экономического форума в Давосе устав Совета мира, созданного в рамках мирного урегулирования в секторе Газа. Президент США Дональд Трамп заявил, что к организации присоединились и другие государства. Совет мира создан в соответствии с договоренностью между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС для управления сектором Газа, но предполагается, что он будет также заниматься предотвращением и урегулированием конфликтов в других регионах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин получил приглашение войти в Совет мира. Глава государства поручил МИД изучить поступившее предложение и проконсультироваться с партнерами. Путин заявил, что Россия готова направить в Совет мира $1 млрд из замороженных в США активов.