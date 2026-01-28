Рубио заявил, что соглашение по гарантиям безопасности для Киева достигнуто
Редакция сайта ТАСС
17:30
МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Общее соглашение о гарантиях безопасности для Украины достигнуты. Об этом заявил госсекретарь США - помощник американского президента по национальной безопасности Марко Рубио.
"Много говорят о гарантиях безопасности, и сейчас по этому вопросу достигнуто общее согласие в случае с Украиной. Но эти гарантии безопасности в основном предполагают развертывание небольшого контингента европейских войск, в первую очередь французских и британских", - сказал Рубио.
Госсекретарь отметил, что основной гарантией является поддержка США, так как без нее участие европейских стран "не будет иметь значения".