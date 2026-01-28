Рубио заявил, что соглашение по гарантиям безопасности для Киева достигнуто

Госсекретарь США отметил, что основной гарантией является поддержка Вашингтона, так как без нее участие европейских стран "не будет иметь значения"

Редакция сайта ТАСС

Госсекретарь США Марко Рубио © Alex Wong/ Getty Images

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Общее соглашение о гарантиях безопасности для Украины достигнуты. Об этом заявил госсекретарь США - помощник американского президента по национальной безопасности Марко Рубио.

"Много говорят о гарантиях безопасности, и сейчас по этому вопросу достигнуто общее согласие в случае с Украиной. Но эти гарантии безопасности в основном предполагают развертывание небольшого контингента европейских войск, в первую очередь французских и британских", - сказал Рубио.

Госсекретарь отметил, что основной гарантией является поддержка США, так как без нее участие европейских стран "не будет иметь значения".