Рубио: США продолжают консультации по Гренландии

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов продолжает консультации с Данией по вопросу Гренландии, об их результатах вскоре будет объявлено. Об этом заявил госсекретарь США, помощник американского президента по национальной безопасности Марко Рубио.

"Что касается Гренландии, я скажу, что сейчас мы находимся в хорошем положении, у нас были отличные встречи с генеральным секретарем НАТО [Марком Рютте]. Фактически, даже пока я с вами разговариваю, между нами и нашими партнерами в Гренландии и Дании пройдут некоторые встречи на техническом уровне по этому вопросу. И полагаю, что у нас есть процесс, который приведет к хорошему для всех результату", - сказал он на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

Он добавил, что в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе американский президент Дональд Трамп четко дал понять, что Соединенные Штаты не будут применять военную силу в Гренландии. "Нам предстоит еще поработать, но я думаю, что мы добьемся хорошего результата. И полагаю, что вы очень скоро услышите то же самое от наших коллег в Европе", - резюмировал госсекретарь США.

Трамп 21 января после переговоров с генсеком НАТО заявил, что появились контуры сделки по Гренландии. Как сообщил портал Axios, предложенный Рютте президенту США проект договоренности предусматривает сохранение суверенитета Дании над Гренландией и обновление условий подписанного в 1951 году соглашения об обороне острова. Это позволит США создавать там военные базы и "зоны обороны", если НАТО сочтет это необходимым.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен позднее заявила, что Рютте не уполномочен вести подобные переговоры от имени Дании. Она также отметила, что переговорный процесс перешел в "традиционное русло" дипломатического поиска решений.