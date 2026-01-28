Рубио: Уиткофф и Кушнер не примут участия в переговорах по Украине 1 февраля

Встреча пройдет в Абу-Даби

Редакция сайта ТАСС

Госсекретарь США Марко Рубио © Fadel Senna/ Pool Photo via AP

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять американского лидера предприниматель Джаред Кушнер не будут участвовать в намеченных на 1 февраля переговорах по украинскому урегулированию в Абу-Даби. Об этом заявил госсекретарь США - помощник американского президента по национальной безопасности Марко Рубио.

"На прошлой неделе в ОАЭ состоялась встреча, которая впервые за много лет прошла в трехстороннем формате при участии США. Там были Джаред [Кушнер] и Стивен Уиткофф, а также представители России и Украины. Они собираются продолжить переговоры на этой неделе, на этот раз - в двустороннем формате. Присутствие США возможно, но это будут не Стив и Джаред", - сказал он на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.