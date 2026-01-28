Нетаньяху хочет после возвращения заложников добиться разоружения ХАМАС и Газы

Премьер-министр Израиля заявил, что тот, "кто поднимет руку на Израиль, заплатит невыносимо тяжелую цену"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху © Abir Sultan/ Pool Photo via AP

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 января. /ТАСС/. Израиль вернул из сектора Газа всех находившихся там заложников и теперь намерен добиться разоружения отрядов радикального движения ХАМАС и полной демилитаризации всего палестинского анклава. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

Это заявление он сделал на церемонии прощания с Раном Гвили, останки которого были привезены в Израиль 26 января. Он стал последним израильским заложником, тело которого было возвращено из сектора Газа. Трансляцию церемонии вела пресс-служба израильского правительства.

"Это еще не конец. Мы привержены и другим целям: разоружить ХАМАС и демилитаризовать сектор Газа. Мы добьемся и этого. Тот, кто желает нашей гибели, кто поднимет руку на Израиль, заплатит невыносимо тяжелую цену", - заявил Нетаньяху.

Старшина полиции Ран Гвили утром 7 октября 2023 года во время атаки на Израиль радикалов из Газы вступил в бой и погиб, а его тело было вывезено в анклав и удерживалось там все это время. Возвращение всех похищенных - как живых, так и погибших - было основной заявленной целью военной операции в Газе, которую Израиль начал в октябре 2023 года в ответ на нападение со стороны палестинских радикалов и продолжал до октября 2025 года. В общей сложности за это время были освобождены 255 заложников: 168 вернулись живыми, 87 человек - погибшие. Среди них несколько человек были захвачены задолго до 2023 года. Теперь в секторе Газа впервые с 2014 года не осталось ни одного пленного израильтянина.

9 октября 2025 года Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана президента США Дональда Трампа. На следующий день в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории анклава. 13 октября ХАМАС освободил 20 израильских заложников и начал передачу Израилю останков 28 погибших пленных, этот процесс завершился 26 января.

Вторая фаза сделки по Газе предполагает разоружение ХАМАС, вывод израильских войск из анклава, размещение там международных стабилизационных сил, а также начало работы структур по управлению сектором, включая Совет мира.