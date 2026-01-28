Reuters: ЕС хочет освободить ключевых поставщиков газа от доппроверок

Как пишет агентство, для соблюдения запрета на газ и СПГ из РФ Евросоюз при импорте будет требовать разрешение, в рамках которого компании должны предоставить доказательства, что газ не является российским, за пять дней до его прибытия в ЕС

Редакция сайта ТАСС

© Владимир Смирнов/ ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 28 января. /ТАСС/. Европейский союз (ЕС) намерен освободить от дополнительных проверок основных поставщиков газа на фоне отказа от импорта из России, пишет агентство Reuters со ссылкой на проект документа Еврокомиссии.

Как отмечает агентство, для соблюдения запрета на газ и сжиженный природный газ (СПГ) из РФ Евросоюз при импорте будет требовать "предварительное разрешение", в рамках которого компании должны предоставить доказательства, что газ не является российским, за пять дней до его прибытия в ЕС.

Согласно проекту документа, требование не будет распространяться на ключевых поставщиков и страны, в отношении которых Брюссель считает риск попадания газа из РФ в поставляемый сообществу низким. В их число могут войти Алжир, Великобритания, Катар, Нигерия, Норвегия и США.

26 января Совет ЕС окончательно утвердил полный запрет на поставки российского сжиженного природного газа в ЕС с 1 января 2027 года, а трубопроводного газа - с 30 сентября 2027 года. За нарушение этого запрета предусмотрены крупные штрафы. Такие же планы разрабатываются в Брюсселе в отношении российских нефти и ядерного топлива для АЭС.