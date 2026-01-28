"Очень сложные переговоры" по Украине и отказ ЕС от российского газа. Заявления Пескова
Редакция сайта ТАСС
14:19
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал проходящие в Абу-Даби переговоры по украинскому урегулированию очень сложными. Он сообщил, что их планируется продолжить 1 февраля.
Песков также отметил, что отказ стран ЕС от российского газа - "это их проблемы", они обрекают себя на зависимость от США.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О переговорах по Украине
- Трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию в Абу-Даби планируется продолжить 1 февраля: "На 1 февраля запланированы [переговоры]. Ну, ориентировочно, но пока исходим из этого".
- Члены российской делегации на переговорах по украинскому урегулированию в Абу-Даби регулярно получают от указания президента Владимира Путина: "Они получают их регулярно, конечно".
- Проходящие в Абу-Даби переговоры по украинскому урегулированию очень сложные: "Эти переговоры по очень чувствительной теме. Очень сложные переговоры. И во время переговоров обсуждать какие-то отдельные сегменты публично - это вредить делу переговоров".
- Россия сейчас не обсуждает перечни документов по украинскому урегулированию: "Мы сейчас не обсуждаем никакие перечни документов. Мы считаем, что это все должно делаться дискретно, в закрытом режиме, что и происходит".
Об отказе ЕС от российского газа
- Отказ стран ЕС от российского газа - "это их проблемы", они себя провоцируют на зависимость от США: "То есть они отказываются от наиболее конкурентоспособного российского трубного газа или сжиженного газа, который участвует в конкурентной мировой среде по поставкам энергоресурсов, и обрекают себя на зависимость от небольшого количества источников газа. В первую очередь Соединенных Штатов".