Песков назвал чувствительными и очень сложными переговоры по Украине в Абу-Даби

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что обсуждать какие-то отдельные сегменты публично во время переговоров - "это вредить делу"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал проходящие в Абу-Даби переговоры по украинскому урегулированию очень сложными.

"Эти переговоры по очень чувствительной теме. Очень сложные переговоры. И во время переговоров обсуждать какие-то отдельные сегменты публично - это вредить делу переговоров", - указал представитель Кремля в беседе с журналистами.