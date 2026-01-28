ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Песков назвал чувствительными и очень сложными переговоры по Украине в Абу-Даби

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что обсуждать какие-то отдельные сегменты публично во время переговоров - "это вредить делу"
13:51
обновлено 14:02

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал проходящие в Абу-Даби переговоры по украинскому урегулированию очень сложными.

"Эти переговоры по очень чувствительной теме. Очень сложные переговоры. И во время переговоров обсуждать какие-то отдельные сегменты публично - это вредить делу переговоров", - указал представитель Кремля в беседе с журналистами. 

