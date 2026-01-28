Песков: переговоры в Абу-Даби по Украине продолжатся 1 февраля

Пресс-секретарь российского лидера рассказал об этом журналистам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию в Абу-Даби планируется продолжить 1 февраля. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"На 1 февраля запланированы [переговоры]. Ну, ориентировочно, но пока исходим из этого", - указал представитель Кремля.

"Ну а как вы думаете? Нет, они без подготовки [пойдут]", - с иронией ответил Песков на вопрос, идет ли уже подготовка к переговорам в феврале.