"Это их проблемы". Песков об отказе Европы от российского газа

ЕС без газа РФ обрекает себя на зависимость от США, отметил представитель Кремля
Редакция сайта ТАСС
13:42
обновлено 13:56

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Отказ стран ЕС от российского газа - "это их проблемы", они себя провоцируют на зависимость от США. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Это их проблемы. Они же все время говорили о диверсификации поставок газа. И сейчас они фактически сами себя ограничивают в этой диверсификации", - сказал он. "То есть они отказываются от наиболее конкурентоспособного российского трубного газа или сжиженного газа, который участвует в конкурентной мировой среде по поставкам энергоресурсов, и обрекают себя на зависимость от небольшого количества источников газа. В первую очередь Соединенных Штатов", - пояснил Песков. Он добавил, что США "продают очень задорого". "Соответственно, если вы много денег платите за газ, то мало денег остается в виде прибыли для вашей промышленности", - подытожил представитель Кремля. 

