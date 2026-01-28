Песков: делегация России на переговорах по Украине получает указания Путина
13:53
обновлено 13:59
МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Члены российской делегации на переговорах по украинскому урегулированию в Абу-Даби регулярно получают от президента РФ Владимира Путина указания. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Они получают их регулярно, конечно", - ответил он на соответствующий вопрос.