Песков: делегация России на переговорах по Украине получает указания Путина

Это происходит регулярно, отметил представитель Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Члены российской делегации на переговорах по украинскому урегулированию в Абу-Даби регулярно получают от президента РФ Владимира Путина указания. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Они получают их регулярно, конечно", - ответил он на соответствующий вопрос.