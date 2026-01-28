ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Песков: делегация России на переговорах по Украине получает указания Путина

Это происходит регулярно, отметил представитель Кремля
Редакция сайта ТАСС
13:53
обновлено 13:59

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Члены российской делегации на переговорах по украинскому урегулированию в Абу-Даби регулярно получают от президента РФ Владимира Путина указания. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Они получают их регулярно, конечно", - ответил он на соответствующий вопрос. 

